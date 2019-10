Peilingen geven Boris Johnson de voorsprong

De Conservatieve partij van de Britse premier Boris Johnson kan bij de verkiezingen op 12 december rekenen op 36 tot 41 procent van de stemmen, afhankelijk van welk peilingbureau wordt gevolgd. Volgens YouGov krijgen de Tories 36 procent van de stemmen, Ipsos houdt het op 41 procent. Oppositiepartij Labour wordt door YouGov ingeschat op 21 procent, door Ipsos op 24 procent.

De peilers verschillen vooral van mening over de kansen van de Brexit Party van Nigel Farage: Ipsos voorziet dat de partij 7 procent van de stemmen krijgt, YouGov 13 procent.

De voorsprong die Johnson wordt toegedicht kan op de verkiezingsdag toch nog anders uitpakken. Kenners wijzen erop dat de peilingen er verschillende keren naast hebben gezeten, onder meer bij het brexitreferendum in 2016. Valkuilen zijn de lastige omrekening van percentage stemmen naar percentage zetels en de mogelijke ‘Tory-moeheid’ onder kiezers. Ook het jarenlang hameren op de brexit kan kiezers nog in de armen van andere partijen jagen.

Ook door het districtenstelsel van het Britse kiessysteem kan de uitslag heel anders uitvallen dan zich procentueel laat aanzien. In elk district wint de kandidaat die, zoals dat heet, ‘first past the post’ gaat, degene met het hoogste aantal stemmen. Wanneer de Conservatieven in kiesdistricten die ze al in handen hebben een grotere meerderheid halen, maakt dat voor de zetelverdeling in het Lagerhuis niets uit.