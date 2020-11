Peilingen: Democraten krijgen nipte meerderheid in Senaat

De Democraten krijgen volgens de laatste peilingen de kleinst mogelijke meerderheid in de Amerikaanse Senaat. Nu hebben de Republikeinen in die kamer van het parlement een meerderheid van 53 tegen 47, maar dat zou na de verkiezingen 51 tegen 49 zijn in het voordeel van de Democraten.

De website FiveThirtyEight (538) heeft dat een dag voor de verkiezingen becijferd of basis van peilingen. Zes zetels zouden een andere kleur krijgen, waarvan vijf (Arizona, Colorado, Georgia, Maine en North Carolina) in het voordeel van de Democraten. Een Democratische senator in Alabama zou zijn zetel aan een Republikein moeten afstaan.

Bij de verkiezingen dinsdag wordt gestemd over 35 van de 100 senaatszetels. Voor de andere kamer van het parlement, het huis van Afgevaardigden met 435 zetels, kiezen de Amerikanen voor alle zetels. De Democraten hebben daarin nu een ruime meerderheid.

Controle over beide kamers maakt het een stuk makkelijker voor een president om beleid goedgekeurd te krijgen. Wat betreft voorspellingen over de volgende president stelt FiveThirtyEight dat Biden 51,9 procent van de stemmen krijgt, en Trump 43,4.