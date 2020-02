Peilingen: Biden landelijk op kop, spannende strijd om Iowa

De voorverkiezingen bij de Democraten zijn zeer spannend. Joe Biden staat landelijk bovenaan, maar in de eerste staten die gaan stemmen is er een wisselend beeld wie er koploper is. Zo maken vannacht in Iowa naast Biden ook Bernie Sanders, Elizabeth Warren en Pete Buttigieg serieus kans op de overwinning.

Al sinds het begin van de verkiezingsrace staat Joe Biden bovenaan in peilingen onder Democraten in heel Amerika. De voormalige vicepresident kan consequent op steun van zo’n 25 tot 28 procent van zijn partijgenoten rekenen. Daarmee gaat hij ruim op kop, al komt Bernie Sanders wel steeds dichterbij. Sinds de jaarwisseling is diens support onder de Democraten gestegen van 18 naar 22 procent.

Daarmee hebben Biden en Sanders een duidelijke voorsprong op de drie andere kandidaten die redelijk scoren in de peilingen: Warren, Buttigieg en Michael Bloomberg. Laatstgenoemde doet niet mee aan de voorverkiezingen in de eerste staten, maar richt zijn pijlen op Super Tuesday begin maart. De overige kandidaten kunnen op minder dan 5 procent van de Democratische steun rekenen en zijn vrijwel kansloos om de nominatie binnen te slepen.

Percentages gebaseerd op gemiddelden van recente peilingen.

Spanning

De staat Iowa is altijd lastig te voorspellen. Dat heeft deels te maken met het caucus-systeem. Bij de partijbijeenkomsten kunnen aanwezigen proberen elkaar te overtuigen om tóch voor een andere kandidaat te stemmen. Daarnaast wordt er veel campagne gevoerd en besluit een grote groep kiezers op het laatste moment wie hun steunt verdient. Zo won de Republikein Rick Santorum in 2012 de voorverkiezingen in Iowa zonder ooit in één peiling bovenaan te hebben gestaan.

Toch geven de peilingen wel een goed beeld tussen welke kandidaten de race gaat. Het beeld is nu dat Bernie Sanders en Joe Biden de meeste kans hebben om te winnen, maar ze worden op de hielen gezeten door Pete Buttigieg en Elizabeth Warren.

Door de grote foutmarge van de peilingen kunnen de vier koplopers allemaal nog winnen. Van de overige kandidaten lijkt alleen senator Amy Klobuchar nog kans op een goede uitslag te hebben. De laatste dagen schiet zij in de peilingen omhoog en het is goed mogelijk dat zij hoger eindigt dan de vijfde plaats. Het Amerikaanse bureau FiveThirtyEight heeft daarom ook berekend hoe groot de kans op de overwinning is voor iedere kandidaat. Dat bevestigt het beeld: de strijd in Iowa is uitermate spannend.

Bump

Voor de staten na Iowa geven de peilingen een wisselend beeld. In New Hampshire gaat Bernie Sanders ruim aan kop. Nevada is een nek-aan-nekrace tussen Sanders en Biden. Laatstgenoemde leidt met een grote marge in South Carolina. De peilingen zullen in de komende week echter nog stevig veranderen na de Iowa caucuses. Wie daar goed scoort, krijgt waarschijnlijk een zogeheten ”bump”, een forse stijging in de peilingen. Over een week kan het beeld dus heel anders zijn.