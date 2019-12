Peiling: voorsprong Conservatieven slinkt

De Britse Conservatieve Partij is in een opiniepeiling die op dinsdag en woensdag is gehouden onder meer dan 3000 mensen opnieuw de grootste. De partij van de premier Boris Johnson kreeg de steun van 45 procent van de ondervraagden. Maar de voorsprong is gekrompen van 15 naar 12 procent in vergelijking met de vorige peiling van Opinium op 7 december. Donderdag zijn er parlementsverkiezingen voor de 650 zetels van het Lagerhuis.

De grootste oppositiepartij Labour kreeg 33 procent, twee procentpunten meer, en de Liberaal-Democraten verloren een procentpunt en kwamen uit op 12 procent.