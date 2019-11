Peiling: Trump ligt fors achter op Democraten

De Amerikaanse president Donald Trump zou niet herkozen worden voor een tweede termijn als er deze week verkiezingen worden gehouden. Dat blijkt uit een opiniepeiling in opdracht van nieuwszender ABC en de krant The Washington Post, die precies een jaar voor de presidentsverkiezingen is gehouden.

De belangrijkste vier Democratische kandidaten, oud-vicepresident Joe Biden, de senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders en burgemeester Pete Buttigieg liggen respectievelijk 17, 15, 14 en 11 procent voor op Trump.

In de zogenoemde ‘swing states’, de staten die Trump in 2016 met zeer klein verschil won, is het verschil tussen de Democratische kandidaten en Trump aanzienlijk kleiner. Drie jaar geleden won Trump de presidentsverkiezingen ondanks dat hij landelijk 2,9 miljoen stemmen minder (2,1 procent) behaalde dan Hillary Clinton.

Dat Trump toch won kwam doordat hij in bepaalde cruciale staten Clinton versloeg en zo meer kiesmannen achter zich wist te krijgen. De uitkomst van deze peiling sluit niet uit dat zo’n scenario zich op 3 november 2020 weer kan voordoen.