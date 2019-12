Peiling: Johnson nog op koers voor meerderheid

De partij van de Britse premier Boris Johnson stevent in de jongste peilingen nog steeds af op een parlementaire meerderheid. De Conservatieve Partij zou volgens peilingsbedrijf YouGov 339 van de 650 Lagerhuiszetels kunnen winnen, bericht The Times. Daarna volgt de linkse Labourpartij met 231 zetels.

Een peiling van Focaldata schetste dinsdag een vergelijkbaar beeld. Daar staan de Conservatieven op 337 zetels, fors minder dan in een peiling eind november. Toen becijferde het bedrijf nog dat de partij van Johnson kon rekenen op 366 zetels. Focaldata zegt nu dat partijen in circa 67 kiesdistricten zo dicht op elkaar zitten dat de uitslag daar eigenlijk niet te voorspellen is.

Johnson waarschuwde zijn aanhangers dinsdag dat de race nog niet gelopen is en dat „iedere stem nodig is”. Hij verwees naar de parlementsverkiezingen in 2017. Toen deden de Conservatieven het ook goed in de peilingen, maar verloren ze hun absolute meerderheid.

De premier stelde dat het niet denkbeeldig is dat geen enkele partij een meerderheid haalt bij de parlementsverkiezingen van donderdag. Dan kan het volgens hem een onmogelijke opgave worden om zijn brexitdeal door het parlement te loodsen. „Dat betekent dat we weer vijf jaar krijgen vol verwarring, chaos, getreuzel, uitstel en verdeeldheid.”