Peiling: Britten toch voor EU-lidmaatschap

Britten zouden bij een nieuw referendum over de brexit toch besluiten in de Europese Unie te blijven. Dat blijkt uit een peiling onder 20.000 kiezers die is uitgevoerd door enquêteur Survation. Het gaat volgens het bedrijf om de grootste onafhankelijke brexit-peiling sinds de volksraadpleging in 2016.

Uit het onderzoek blijkt dat 54 procent van de kiezers nu toch voor een Brits EU-lidmaatschap zou kiezen, terwijl 46 procent liever wil vertrekken. De verschuiving heeft te maken met het feit dat meer jongeren en mensen die twee jaar geleden thuisbleven alsnog naar de stembus zouden gaan.

De kans dat Britten opnieuw hun mening mogen geven lijkt vooralsnog klein. Premier Theresa May heeft dat steeds uitgesloten. Toch zwelt de roep om een nieuwe volksraadpleging over de brexit aan. Vorige maand gingen 700.000 betogers de straat op om een nieuw referendum te eisen.

Overigens wezen veel peilingen ook voorafgaande aan het referendum in 2016 op een meerderheid voor ‘remain’ (blijven). Dat bleek niet te kloppen.