Peiling: Biden landelijk nog steeds op kop na verkiezingsdebat

Joe Biden, de Democratische Amerikaanse presidentskandidaat, heeft na het eerste verkiezingsdebat landelijk een voorsprong van 9 procent op president Donald Trump. Daarmee is zijn voorsprong op de Republikein ongeveer gelijk gebleven, stellen Ipsos en Reuters vast in een gezamenlijke peiling.

Volgens de poll krijgt Trump nu 41 procent van de kiezers achter zich en Biden vijftig procent. Dat Biden landelijk voorstaat, betekent niet dat hij verzekerd is van de winst. Dat komt doordat kiezers de president niet rechtstreeks kiezen. Per staat zijn kiesmannen te verdelen en het Kiescollege van de in totaal 538 kiesmannen kiest uiteindelijk de president.

Wie de meeste stemmen krijgt in een staat, krijgt doorgaans ook alle kiesmannen die daar te verdelen zijn. Volgens recente peilingen zitten Trump en Biden elkaar in belangrijke staten die op 3 november doorslaggevend kunnen zijn, de zogeheten ‘swing states’, dicht op de hielen.

Grofweg de helft van de kiezers geeft volgens de peiling aan voor de verkiezingsdag al hun stem uit te brengen, bijvoorbeeld via de post. Vanwege de corona-epidemie zullen meer Amerikaanse kiezers dan ooit hun stem per post uitbrengen, maar volgens president Trump werkt dat verkiezingsfraude in de hand. Voor die bewering is overigens geen bewijs.