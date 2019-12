‘Pauze ingelast in gesprekken VS en Taliban’

De Verenigde Staten hebben donderdag een korte pauze aangekondigd in de gesprekken met de Taliban. De mededeling komt na een aanval vlakbij een VS-vliegbasis in Afghanistan. „Tijdens mijn ontmoeting vandaag met de Taliban heb ik mijn verontwaardiging uitgesproken over de aanval van gisteren op Bagram waarbij twee doden en tientallen gewonden zijn gevallen onder burgers”, zei de speciale gezant Zalmay Khalilzad van de VS in het Afghaanse vredesproces op Twitter.

De Verenigde Staten en de Taliban hadden zaterdag in de Qatarese hoofdstad Doha juist de onderhandelingen na maanden hervat over het verminderen van het geweld in Afghanistan. De focus zou liggen op het werken aan een bestand tussen de Taliban met de Afghaanse regering en de Amerikaanse troepen die het regime in Kabul steunen. Ook zou de weg moeten worden vrijgemaakt voor directe onderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de opstandige Taliban.

Eind november had Trump tijdens een bezoek aan Afghanistan aangekondigd dat het overleg met de Taliban zou worden hervat. De nieuwe door de Taliban opgeëiste aanslag, die woensdag werd gepleegd door een zelfmoordterrorist die zijn met explosieven volgepakte vrachtwagen opblies vlakbij de vliegbasis, gooit nu weer roet in het eten.