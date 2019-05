Pauselijke Zwitserse Garde zoekt rekruten

Een tekort aan gardisten dreigt voor de kleurrijke Zwitserse Garde van de Paus. Twee jaar geleden meldden zich nog 40 rekruten, vorig jaar 32 en dit jaar nog maar 23. Het goede economische klimaat in Zwitserland maakt de missie voor jonge mannen minder aantrekkelijk, zei Ruth Metzler-Arnold, voorzitter van de Vereniging van de Pauselijke Zwitserse Garde, maandag.

De Garde is het kleinste leger ter wereld. Paus Franciscus gaf een jaar geleden opdracht het aantal gardisten uit te breiden van 110 naar 135. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de paus in het Vaticaan. De bewakers exerceren in het traditionele uniform in de kleuren felblauw, rood en geel. Ze dragen een helm met rode veren, en een lange hellebaard en zijn daarmee een van de meest populaire foto-onderwerpen voor toeristen in Rome.