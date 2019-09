Paus Franciscus arriveerde zondag te laat voor het gebed omdat hij vastzat in een lift in het Vaticaan. De kerkvorst werd uiteindelijk bevrijd door de gealarmeerde brandweer.

„Ik moet me excuseren omdat ik te laat ben. Ik zat 25 minuten vast in een lift, er was een elektriciteitsstoring, maar toen kwam de brandweer”, vertelde de lachende 82-jarige paus.