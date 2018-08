Paus wil niet ingaan op doofpotbeschuldigingen

Paus Franciscus weigert in te gaan op beschuldigingen dat hij misbruikschandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in de doofpot heeft gestopt. Tijdens zijn terugreis naar Rome zei de geestelijke leider in het vliegtuig dat het document met de aantijgingen “voor zichzelf spreekt” en dat hij er niet over wil uitweiden.

In het elf pagina's tellende document wordt het aftreden van Franciscus geëist omdat hij jarenlang zou hebben geweten van het misbruik door de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick. De beschuldigingen zijn afkomstig van aartsbisschop Carlo Maria Vigano. Hij was een aantal jaar nuntius (ambassadeur) in de Verenigde Staten.

Vigano kwam met zijn verklaring naar buiten op het moment dat de paus een bezoek bracht aan Ierland, waar misbruik binnen de kerk een diepe wond heeft achtergelaten. Franciscus zei tegen journalisten dat ze zelf genoeg vaardigheden hebben om conclusies uit het document te kunnen trekken.

De 88-jarige McCarrick heeft in juli zijn ontslag ingediend, nadat meerdere mannen de voormalige aartsbisschop van Washington hebben beschuldigd van seksueel misbruik.