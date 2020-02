Paus wil meer gezag in kerk voor leken en vrouwen

Paus Franciscus ziet een belangrijkere rol weggelegd voor leken en ook voor vrouwen in de kerk, maar hij heeft zich niet uitgesproken voor een mogelijkheid om desnoods getrouwde priesters in te schakelen. De paus sprak woensdag onder meer naar aanleiding van het tekort aan geestelijken in het enorme Amazonegebied. Hierdoor verdwijnt de rooms-katholieke geestelijkheid in grote delen van het overwegend ‘roomse’ gebied.

Een van de oplossingen die is aangedragen voor de ‘krimp’ van de geestelijkheid in dit dunbevolkte deel van Zuid-Amerika is gerespecteerde, gehuwde mannen de status van priester te geven. Maar de paus repte daar niet over. Hij zei dat er meer priesters moeten worden opgeleid en dat zogeheten diakenen, dus burgers die gehuwd kunnen zijn, kunnen worden aangesteld om taken van geestelijken te verrichten.

Franciscus riep op tot sociale gerechtigheid en respect voor de natuur in het Amazonegebied. Hij zei dat rooms-katholieken „woede moeten voelen over de uitbuiting van inheemse volkeren en de verwoesting van de natuur door illegale mijnbouw en ontbossing”.