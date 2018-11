Paus wil goed hergebruik lege kerken

Het Vaticaan en bisschoppen uit vooral Europa hebben richtlijnen opgesteld voor de verkoop en goed hergebruik van leegstaande rooms-katholieke kerken. De bedoeling is dat de overbodig geworden gebouwen behouden blijven als cultureel erfgoed en ten goede komen aan de samenleving, niet aan de commercie.

Het is de paus een doorn in het oog dat gebedshuizen worden omgetoverd tot disco’s, ijssalons of ten offer vallen aan de sloopkogel. In de aanbeveling staat dat als de kerken niet aan andere christelijke geloofsgemeenschappen kunnen worden doorgegeven, ze moeten worden aangewend voor culturele en sociale doelen. De panden zouden bijvoorbeeld dienst kunnen doen als museum, bibliotheek, conferentieruimte, voedselbank of liefdadigheidscentrum.

Het beleidsplan is donderdag met steun van Rome gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met de provocatieve titel „Woont God hier niet meer?”. De gekozen naam is een bewijs dat de katholieke hiërarchie zich zeer wel bewust is dat ze te veel kerken in haar bezit heeft die niet meer kunnen worden onderhouden. Dat is vooral het geval in Europa, waar de leegloop het grootst is.