Paus waarschuwt jeugd voor populisme

Paus Franciscus heeft de jeugd van de wereld gewaarschuwd voor populisme en vreemdelingenhaat. Hij riep in dat verband de opkomst van het nationaalsocialisme over Adolf Hitler in herinnering. Jonge mensen moeten kennis nemen van de geschiedenis van de 20e eeuw, inclusief beide Wereldoorlogen „zodat ze niet dezelfde fouten maken en begrijpen hoe populisme zich uitbreidt”, zei de leider van de rooms-katholieke kerk dinsdag.

Toen een oudere vrouw het vluchtelingenvraagstuk in Italië ter sprake bracht en klaagde over de toenemende vijandelijkheid jegens migranten, zei Franciscus dat de bijbel gastvrijheid voorschrijft. Niettemin hebben staten volgens de paus ook het recht immigratie te beperken. Hij benadrukte het belang van Europese overeenstemming in deze kwestie. De zuidelijke buitengrenzen van de EU, in Italië, Spanje en Griekenland, moeten niet overbelast raken.