Paus vraagt meer respect voor vrouw

Paus Franciscus heeft zich in de eerste mis van het jaar fel gekeerd tegen geweld tegen vrouwen en misbruik en uitbuiting van vrouwen. Geweld tegen vrouwen is geweld tegen God, aldus de paus. Hij noemde het godslasterlijk dat de vrouw die "bron van het leven is", wordt mishandeld en dat haar lichaam als een object "wordt geofferd op de profane altaren van reclame, van winstbejag en van pornografie. Het lichaam moet gerespecteerd en geëerd worden", zei de kerkleider.

In de Rooms-Katholieke Kerk heet 1 januari ook de heiligendag van Maria Moeder van God. Het lichaam van de vrouw baarde onze redder, aldus Franciscus die ook een lans brak voor migrantenmoeders: "Veel moeders maken wanhopig met hun kinderen erg gevaarlijke reizen om ze zicht op een betere toekomst te bieden. Maar als ze aankomen worden ze meestal beoordeeld door mensen met een volle maag, met een heleboel eigendommen en een leeg hart."

De paus heeft ook zijn excuses gemaakt voor zijn "slechte voorbeeld" van dinsdagavond. Hij ontworstelde zich op het Sint-Pieterplein duidelijk geïrriteerd en onder meer met een tik aan een vrouw die zijn arm had gegrepen en niet losliet.