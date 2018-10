Paus vergelijkt abortus met huurmoord

Paus Franciscus heeft abortus vergeleken met huurmoord. In het verleden zei de paus nog weleens dat zijn Rooms-Katholieke Kerk zich te veel bezighoudt met debatten over abortus. Ook toonde hij in 2015 nog enig begrip voor vrouwen die hun zwangerschap laten beëindigen „omdat ze geen andere uitweg zien”. Hij omschreef abortus toen ook weliswaar als een zonde, maar tegelijkertijd als een tragedie.

Tijdens de wekelijkse audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome zei Franciscus woensdag: „Het wegnemen van een mens is als het inhuren van een huurmoordenaar om een probleem op te lossen.” Hij vroeg retorisch „hoe een handeling die een onschuldig leven beëindigt therapeutisch, beschaafd en menselijk kan zijn?”

In juni sprak Franciscus zich al in felle bewoordingen uit tegen het beëindigen van zwangerschappen wanneer het ongeboren kind handicaps of ernstige aandoeningen heeft. Dat vond hij vergelijkbaar met nazipraktijken.