Paus: technologie mag niet tot barbarij leiden

Paus Franciscus heeft een oproep gedaan aan de grote techbedrijven. Kunstmatige intelligentie en andere technologische vooruitgangen mogen geen „vijand van het algemeen belang” worden en mogen niet leiden tot een „vorm van barbarij op basis van het recht van de sterkste”, zei de paus vrijdag.

Franciscus sprak op een congres over de digitale wereld. Onder de deelnemers zijn topmensen van bedrijven als Facebook, LinkedIn en Mozilla. De conferentie wordt gehouden op het hoofdkantoor van de jezuïeten, net buiten het Vaticaan. De deelnemers praten drie dagen lang over onder meer algoritmes (een reeks opdrachten waarmee computersystemen een bepaalde taak moeten uitvoeren) en blockchain (een collectief logboek dat onder meer wordt gebruikt voor virtueel geld).

Kunstmatige intelligentie brengt volgens de paus ook het gevaar met zich mee „voor het verspreiden van tendentieuze meningen en foute informatie, die het publieke debat kunnen vergiftigen en de meningen van miljoenen kunnen manipuleren. Ze kunnen de instellingen die vreedzaam samenleven garanderen in gevaar brengen.”

Paus Franciscus komt over een tijdje misschien met een verklaring waarin hij de mening van de kerk over kunstmatige intelligentie uitlegt. Een paar jaar geleden schreef de paus al zo’n encycliek over klimaatverandering en milieubescherming.