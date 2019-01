Paus stelt corruptie aan de kaak in Panama

Paus Franciscus heeft aan het begin van zijn bezoek aan Panama de leiders van het land gevraagd zich verre te houden van corruptie. „De jonge generaties verlangen van de volwassenen, in het bijzonder van allen die in het publieke leven een leidende rol spelen, dat zij een leven leiden dat past bij de waarden en autoriteit van hun ambt”.

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk zei dat donderdagmorgen bij zijn ontvangst in het ministerie van Buitenlandse Zaken, in aanwezigheid van onder anderen president Juan Carlos Varela, leden van het corps diplomatique en vertegenwoordigers uit de burgermaatschappij. „Het gaat erom duidelijk te maken dat publieke dienstverlening staat voor eerlijkheid en rechtvaardigheid en het tegendeel is van elke vorm van corruptie.”

De paus is naar Panama gekomen ter gelegenheid van de katholieke wereldjongerendagen. Volgens de organisatoren hebben ongeveer 100.000 jeugdige pelgrims zich verzameld in de hoofdstad van het Midden-Amerikaanse land. Franciscus spreekt hun donderdagavond, lokale tijd voor het eerst toe. Daarvoor heeft hij nog een ontmoeting met bisschoppen uit de regio.