Paus stelt belangrijk bestuursorgaan Vaticaan onder toezicht

Paus Franciscus heeft het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel gestript van toegang tot de eigen geldstromen en onder toezicht geplaatst. Dat maakte Franciscus donderdag bekend in een verklaring en een pauselijke brief. Het Staatssecretariaat is het belangrijkste bestuursorgaan binnen de Romeinse Curie.

Mogelijk heeft het besluit van de paus te maken met een recent financieel schandaal, waarbij geld van de kerk werd geïnvesteerd in kostbaar vastgoed in Londen.

Een onderzoek naar de aankoop van het gebouw deed binnen het Vaticaan een aantal koppen rollen. Kardinaal Angelo Becciu, die betrokken was bij de vastgoeddeal, trad in september af. Hij wordt beschuldigd van verduistering en nepotisme. Ook onder anderen de hoofden van de politie en de financiële autoriteit van het Vaticaan stapten op.