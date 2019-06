Paus roept op tot wederopbouw na aardbeving

Drie jaar nadat een gebied in het midden van Italië werd getroffen door een reeks aardbevingen, heeft paus Franciscus tot wederopbouw gemaand. "Er is bijna drie jaar voorbij en het gevaar bestaat dat de aandacht na de eerste emotionele reactie afneemt en dat beloftes in de vergetelheid raken", zei de kerkvorst tijdens een bezoek aan de plaats Camerino.

Camerino werd net als veel andere plaatsen in de regio in 2016 en 2017 getroffen door meerdere aardbevingen. De wederopbouw laat op zich wachten. Veel mensen leven nog altijd in noodonderkomens, waar de paus een kijkje nam. Met een witte helm op bezocht hij ook de kathedraal van Camerino, die in augustus en oktober 2016 zwaar beschadigd werd.

Door de trage herstelwerkzaamheden zien veel mensen zich gedwongen het getroffen gebied te verlaten.