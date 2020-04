Paus roept op tot schrappen schuld van getroffen arme landen

Paus Franciscus heeft in zijn traditionele paasboodschap opgeroepen de schulden van de armste landen te verlichten of kwijt te schelden naar aanleiding van de crisis die het coronavirus wereldwijd veroorzaakt heeft. De paus richtte zich vanuit de vrijwel lege Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan via een livestream tot de wereld voor zijn zegening ‘urbi et orbi’ aan alle rooms-katholieke gelovigen.

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk riep zondag ook op tot een „onmiddellijk” staakt-het-vuren in mondiale conflicten en drong er bij Europese landen op aan „solidariteit” te tonen in het licht van de coronaviruspandemie die wereldwijd meer dan 109.000 levens heeft geëist.

De paus drong er bij de wereldleiders op aan hun politieke strijd opzij te zetten en hun legers terug te roepen tijdens deze wereldwijde gezondheidsnoodsituatie van een omvang die in 100 jaar niet is gezien. „Dit is geen tijd voor verdeeldheid”, zei Franciscus.

Hij bepleitte ook een versoepeling van de verlammende economische sancties tegen bepaalde landen, een mogelijke verwijzing naar het door de pandemie zwaar getroffen Iran. Internationale sancties maken het de landen waaraan ze zijn opgelegd moeilijk hun burgers voldoende steun te verlenen, zei Franciscus.

Normaal zijn tienduizenden belangstellenden aanwezig als de paus spreekt vanaf een balkon van de Sint-Pietersbasiliek, maar door de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan waren het Sint-Pietersplein en de kerk uitgestorven. De paus gaf eind maart voor een verlaten Sint-Pietersplein al een buitengewone zegening urbi et orbi om de mensen op te roepen tot meer saamhorigheid in de coronacrisis. Hij sprak over een diepe duisternis die alles verlamt.

Urbi et orbi (voor de stad en de wereld) is de belangrijkste zegen van de katholieke kerk en wordt eigenlijk alleen uitgesproken met Kerstmis, Pasen en na een pauselijke verkiezing. Ook in het Vaticaan is het virus opgedoken bij acht mensen. Twee zijn er inmiddels genezen.