Paus roept op tot dialoog en zelfbeheersing

Paus Franciscus is bezorgd over de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Hij riep zondag tijdens het Angelusgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad op tot „dialoog en zelfbeheersing”, ook al noemde hij geen bepaald land.

„In veel delen van de wereld heerst een vreselijke sfeer van spanning”, zei de paus. „Oorlog brengt alleen maar dood en verderf. Ik roep alle partijen op om de vlam van de dialoog en de zelfcontrole brandend te houden en om vijandigheden te voorkomen”, voegde hij eraan toe.

De moord op de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani, die vrijdag tijdens een Amerikaanse aanval in Irak werd gedood, heeft geleid tot een sterke toename van de spanningen in het Midden-Oosten.