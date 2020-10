Paus roept in nieuwe encycliek op tot meer solidariteit

Paus Franciscus heeft in een nieuwe encycliek zijn visie op een betere politiek en een solidaire maatschappij na de coronapandemie gepresenteerd. De beginselverklaring, die het Vaticaan zondag naar buiten bracht, is getiteld „Fratelli tutti (Allen broeders) - Over de broederlijkheid en de sociale vriendschap”. De leider van de Kerk van Rome keert zich daarin tegen vormen van „woest en agressief nationalisme”.

Het is de derde pauselijke brief van de 83-jarige Franciscus. Zijn veelbesproken „Milieu-encycliek” dateert van vijf jaar geleden. De Argentijn ondertekende het nieuwe document aan de rooms-katholieke bisschoppen zaterdag in de Italiaanse pelgrimsstad Assisi.

„Tientallen jaren leek het dat de wereld van al die oorlogen en rampen had geleerd en zich langzaam in de richting van verschillende vormen van integratie bewoog”, schrijft Franciscus in de encycliek, die zo’n 150 pagina’s telt. Momenteel constateert hij echter dat het de verkeerde kant op gaat. „Er breken conflicten uit die niet van deze tijd zijn, die we dachten te hebben overwonnen. Onverbeterlijk, overdreven, woest en agressief nationalisme leeft weer op.”

Als doel van deze encycliek stelde de paus dat hij „bij iedereen een wereldwijd streven naar broederlijkheid in het leven wil roepen”. Hij verlangt meer gerechtigheid en ethiek in de politiek en onder de mensen. Franciscus noemde migranten en ouderen nadrukkelijk als groeperingen die niet mogen worden achtergesteld. Hij vindt ook dat er meer dialoog moet zijn tussen de verschillende religies.

De paus verwijst regelmatig naar een verklaring uit 2019 (‘De broederschap van alle mensen - Voor een vreedzame samenleving in de wereld’), die hij nieuw leven wil inblazen. Franciscus zette daar vorig jaar met de groot-imam van Caïro, Ahmed al-Tayeb, zijn handtekening onder in Abu Dhabi. Hij herhaalde tevens dat het hem spijt dat de kerk zo laat de slavernij heeft veroordeeld en afstand heeft genomen van verschillende vormen van geweld.