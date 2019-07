Paus praat met Poetin over Oekraïne en Syrië

Paus Franciscus en de Russische president Vladimir Poetin hebben donderdag in Rome onder meer gesproken over de situatie in Oekraïne. Ook kwamen Syrië, waar Rusland het regime van president Assad steunt, en Venezuela aan de orde. Dat heeft het Vaticaan donderdag in een korte verklaring bekendgemaakt.

De Rooms-Katholieke Kerkleider sprak een klein uur met Poetin, die evenals bij de vorige twee gelegenheden te laat arriveerde voor de audiëntie. Na afloop bedankte Poetin de paus, die zich altijd afzet tegen geweld, oorlog en wapenhandel, voor het „inhoudelijk zeer rijke en interessante” onderhoud. Franciscus reageerde met: „Bid voor mij”.

Poetins bezoek aan Rome is omringd door strenge veiligheidsmaatregelen. Ongeveer duizend Italiaanse militairen en medewerkers van de geheime dienst waren op de been om ervoor te zorgen dat alles goed verliep.