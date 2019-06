Paus pleit voor eenheid van Europa

Paus Franciscus heeft er zondag voor gepleit Europa bijeen te houden en de idealen van de grondleggers van de Europese Unie nieuw leven in te blazen. Ideologieën en politici die inspelen op angst vormen in zijn ogen een bedreiging voor de unie.

Hij maakte zijn opmerkingen aan boord van zijn vliegtuig, op de terugweg na een driedaags bezoek aan Roemenië. Het was zijn eerste commentaar na de Europese verkiezingen van eind mei. Op vragen naar zijn opvattingen over de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, leider van de rechts-populistische anti-immigratiepartij Lega, zei de paus dat hij niet ingaat op de politiek situatie van Italië, maar hij zei wel dat politici nooit "haat en angst" moeten verspreiden, maar alleen maar hoop.

"Laat Europa niet in de greep raken van pessimisme of ideologieën. Europa wordt nu niet aangevallen met kanonnen en bommen, maar met ideologieën die niet Europees zijn, maar van buiten komen, of afkomstig zijn van kleine groeperingen in Europa."

Aan het eind van zijn bezoek aan Roemenië had de paus om vergeving gevraagd voor de slechte behandeling van Roma. "Mijn hart is bezwaard door de vele gevallen van discriminatie, segregatie en mishandeling die uw gemeenschap heeft ondergaan", zei de paus. "De geschiedenis leert ons dat christenen, inclusief katholieken, niet vreemd zijn aan dit soort kwaad."

Salvini herhaalde vorige maand zijn belofte alle Roma-kampen in Italië te sluiten nadat de paus Roma had ontvangen op het Vaticaan.