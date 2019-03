Paus opent geheim archief „oorlogspaus”

Paus Franciscus heeft maandag besloten dat hij het tot nu toe geheimgehouden archief van ‘oorlogspaus’ Pius XII, gaat openen. Dat zal gebeuren op 2 maart 2020, een kleine 62 jaar na de dood van de paus.

Critici, waaronder Joodse organisaties, pleiten al decennia lang voor opening van het archief. Pius zou tijdens zijn pontificaat zijn ogen hebben gesloten voor de Holocaust door er geen krachtige veroordeling over uit te spreken.

Het Vaticaan heeft de aantijgingen tegen de oorlogspaus altijd verworpen. De lezing van Rome was dat Pius XII „achter de schermen druk heeft uitgeoefend om de situatie niet erger te maken”.

Pius XII werd geboren als Eugenio Pacelli. Hij was een Italiaan en werd hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in Europa, in 1939. Pius bleef dat tot zijn dood in 1958.