Paus opent conferentie over misbruik

Paus Franciscus heeft een conferentie geopend over de bestrijding van kindermisbruik in de kerk. In tal van rooms-katholieke instellingen zijn schandalen naar boven gekomen met betrekking tot pedofilie. De paus zei dat „er diepe wonden die de schandalen onder jongeren en onder gelovigen hebben veroorzaakt, geheeld moeten worden”.

De conferentie met bisschoppen uit heel de wereld duurt 3,5 dag. De paus zei dat de rooms-katholieken en de slachtoffers geen voorspelbare veroordelingen van de conferentie verwachten, maar concrete en doeltreffende maatregelen. Het kwaad van misbruik van kinderen door geestelijken moet worden weggenomen, en er moet begrip en zuiverheid voor in de plaats komen, aldus Franciscus.