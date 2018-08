Paus ontmoet misbruikslachtoffers

Paus Franciscus zal tijdens een bezoek aan Ierland ook slachtoffers ontmoeten van seksueel misbruik door geestelijken. Het Vaticaan wil niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat, alleen dat de bijeenkomst zal plaatsvinden op 25 of 26 augustus.

De kerkvorst gaat naar Ierland vanwege een driejaarlijks internationaal rooms-katholiek congres over het gezin. Die vindt steeds plaats in een andere stad. Een woordvoerder van het Vaticaan zei dat vooraf niet wordt medegedeeld waar en wanneer de bijeenkomst met misbruikslachtoffers precies zal plaatsvinden. Deelnemers mogen naderhand zelf bepalen of ze iets kwijt willen over de ontmoeting met Franciscus.

De paus heeft eerder een brief aan de circa 1,3 miljard katholieken geschreven over de misbruikschandalen binnen de kerk. Slachtoffers zijn volgens Franciscus te lang genegeerd door de kerk. Hij riep alle rooms-katholieken ter wereld op te helpen bij het ,,uitroeien van deze cultuur des doods''.