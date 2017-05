Paus niet naar Zuid-Soedan

Paus Franciscus brengt dit jaar geen bezoek aan Zuid-Soedan. De reis zou volgens Italiaanse media om veiligheidsredenen zijn uitgesteld.

De kerkvorst zou omstreeks oktober naar Afrika afreizen. Het Vaticaan liet dinsdag alleen weten dat de mogelijkheden voor een reis zijn onderzocht, maar dat er dit jaar geen mogelijkheid meer is. Franciscus gaf zelf eerder dit jaar in een interview te kennen dat hij naar Zuid-Soedan wilde reizen. Zuid-Soedan is verwikkeld in een burgeroorlog, waardoor al meer dan 1,7 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen. In delen van het land heerst bovendien hongersnood.

De tachtigjarige paus bezoekt in september Colombia. Ook staat er reizen naar India en Bangladesh op het programma. Daarvan zijn de data nog niet bekend.