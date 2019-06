Paus maant tot kalmte in Golf van Oman

Paus Franciscus heeft opgeroepen tot terughoudendheid in het Midden-Oosten nadat twee aanvallen op olietankers de angst voor een confrontatie in de regio hebben aangewakkerd. De paus zei tijdens een bezoek aan een regio in het midden van Italië dat hij bezorgd is over de gevolgen van de aanvallen.

"Ik roep iedereen op de middelen van de diplomatie te gebruiken om de complexe problemen in het Midden-Oosten op te lossen. Ik roep de internationale gemeenschap op om elke mogelijke moeite te doen ten gunste van de dialoog en vrede", zei Franciscus nadat hij een menigte was voorgegaan in de mis.

De Verenigde Staten en Saudi-Arabië hebben Iran aangewezen als verantwoordelijke achter de aanvallen op de tankers in de Golf van Oman. Teheran heeft elke betrokkenheid ontkend.