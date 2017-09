Paus Franciscus is zondag lichtgewond geraakt aan zijn wenkbrauw na een bruuske remactie van de pausmobiel in de Colombiaanse stad Cartagena. Hij bloedde licht, had bloedvlekken op zijn witte soutane.

Toch vervolgde hij zijn tocht door de metropool waar hij door honderdduizenden mensen enthousiast werd ontvangen. Cartagena is de laatste stad die Franciscus aandoet tijdens zijn vijfdaagse reis door Columbia.