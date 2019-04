Paus kust voeten Zuid-Soedanese leiders

Paus Franciscus is donderdag op de knieën gegaan voor de Zuid-Soedanese leiders die op bezoek waren in het Vaticaan en heeft hun geschoeide voeten gekust. Dat deed de rooms-katholieke kerkvorst om zijn oproep nooit meer verzeild te raken in een oorlogssituatie kracht bij te zetten.

Franciscus verzocht president Salva Kiir, diens voormalige plaatsvervanger Riek Machar, die weer rebellenleider werd, en drie andere vicepresidenten de afgesproken wapenstilstand te respecteren en zich in te zetten voor de vorming van een regering van nationale eenheid volgende maand.

„Ik vraag u als een broeder de vrede te bewaren. Ik vraag u met mijn hart, laten we voorwaarts gaan. Er zullen veel problemen opdoemen, maar die zullen ons niet overweldigen. Los uw problemen op”, aldus Franciscus improviserend. De Zuid-Soedanese kopstukken leken verbaasd door de actie van de 82-jarige paus, die door chronische pijn in zijn benen moest worden geholpen bij het knielen en overeind komen.