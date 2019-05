Paus komt met meldplicht seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft nieuwe wetgeving voor de Rooms-Katholieke Kerk geïntroduceerd in de strijd tegen seksueel misbruik. Kerkelijke ambtsdragers en medewerkers worden verplicht om misbruik te melden of melding te doen als dat misbruik wordt verzwegen. Bisschoppen kunnen worden aangesproken op misbruik binnen hun bisdom of het toedekken daarvan.

Het pauselijke decreet werd donderdag bekendgemaakt. Het heeft betrekking op misbruik van zowel kinderen en volwassenen.

Franciscus verplicht elke parochie in de wereld een eenvoudig en toegankelijk systeem op te zetten waar misbruik kan worden gemeld. Hij moedigt de parochies aan experts van buiten de kerk in te schakelen voor het onderzoek naar incidenten. Ook kan iedereen direct bij het Vaticaan aankloppen over gevallen van misbruik.

De RK-Kerk wordt al enige tijd geplaagd door schandalen rond seksueel misbruik, die soms na jaren pas boven water kwamen omdat leidinggevenden hun mond hielden en niet ingrepen.