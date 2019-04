Paus Franciscus is met Frankrijk en bidt voor rooms-katholieken en Parijzenaars na de verwoestende brand in de iconische kathedraal Notre-Dame de Paris in het hart van de stad, liet het Vaticaan dinsdag in een reactie weten.

„De paus bidt voor diegenen die proberen deze dramatische situatie het hoofd te bieden”, schreef Alessandro Gisotti, hoofd van het Vaticaanse persbureau, op Twitter.