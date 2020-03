Paus houdt video-mis vanwege coronavirus

Paus Franciscus draagt de zondagmis op via een livestream in plaats van vanuit zijn raam dat uitkijkt op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Reden is de groeiende zorg over het nieuwe coronavirus.

De mis is te zien via een livestream op het videokanaal van het Vaticaan en op grote schermen op het Sint-Pietersplein. Dat laat het Vaticaan in een mededeling weten. De kerkelijke staat had eerder al laten weten de agenda van Franciscus tegen het licht te houden ‘om verspreiding te voorkomen’ van het longvirus.

De paus is al een week uit de running vanwege een verkoudheid. Tijdens de zondagsmis van een week geleden kreeg hij twee hoestbuien. Daarna kondigde hij aan voorlopig thuis te blijven om te herstellen.