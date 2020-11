Paus hoopt dat nieuwe kardinalen ‘rechte weg volgen’

Paus Franciscus heeft zaterdag in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad dertien kardinalen ingezworen. De nieuwe kardinalen komen onder meer uit de Verenigde Staten, Italië, Rwanda en Brunei. Met de benoeming van de aartsbisschop van Washington, Wilton Gregory, is voor het eerst een zwarte Amerikaan in het gezelschap van 229 kardinalen opgenomen.

De paus maande de nieuwe kardinalen bij de inwijding, bijgewoond door niet meer dan tweehonderd aanwezigen die mondkapjes droegen en op veilige afstand zaten, niet van het rechte pad af te gaan. Franciscus waarschuwde „voor de vele vormen van corruptie, die er in het priesterlijke leven zijn”. Wie daarvoor bevattelijk is, is volgens de paus geen geestelijke meer die dicht bij het volk staat.

Bij de plechtigheid in de Sint-Pieter waren slechts elf van de dertien nieuwbenoemde kardinalen aanwezig. Vicaris Cornelius Sim uit Brunei en aartsbisschop Jose Fuerte Advincula uit de Filipijnen konden door de coronabeperkingen niet naar Rome reizen. Zij volgden de plechtigheid op afstand; zij ontvangen hun ring, oorkonde en de scharlakenrode kardinaalsmuts (biretta) uit handen van een pauselijke gezant.

Negen van deze nieuwe kardinalen zijn jonger dan tachtig jaar en mogen daardoor nog meedoen aan het conclaaf voor het kiezen van een nieuwe paus, wanneer dat nodig blijkt. Franciscus drukt met deze dertien benoemingen zijn stempel op de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk.

Het is voor de zevende keer sinds 2014 dat nieuwe kardinalen door Franciscus zijn ingezworen. Van de kardinalen die mogen stemmen voor een nieuwe paus, heeft de Argentijnse kerkvorst er 73 benoemd. Veel van de nieuwe kardinalen zouden zich nauw verwant voelen met de armen, een belangrijk beleidspunt van paus Franciscus.