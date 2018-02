Paus: geen luxe meer na pensioen

Paus Franciscus heeft officials bij het Vaticaan en bisschoppen over de hele wereld opgeroepen om na hun pensioen een simpel leven te leiden en de hang naar macht te laten varen.

De afgelopen jaren zijn verschillende katholieke hoogwaardigheidsbekleders onder vuur gekomen omdat ze een luxueus leventje leden en zich bijvoorbeeld door de politie lieten escorteren.

Franciscus woont zelf in een simpele suite in een gasthuis van het Vaticaan, in plaats van in de luxe kamers die eigenlijk voor de paus zijn bedoeld.

De nieuwe aanwijzingen staan in een pauselijke wet met de titel ‘Leren af te treden’. Wie het ambt verlaat moet „een nieuw leven omarmen, dat zoveel mogelijk getekend wordt door soberheid, nederigheid, gebed, lezen en de bereidheid simpele pastorale diensten uit te voeren”.