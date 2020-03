Paus geeft speciale zegen Urbi et Orbi tijdens coronacrisis

Paus Franciscus komt vrijdagavond met een buitengewone zegen. Hij kondigde de speciale Urbi et Orbi, bedoeld voor de stad Rome en de wereld, zondag aan.

Normaal spreekt de paus die zegen uit met Pasen en Kerstmis voor een bomvol Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Maar vrijdag zal het plein leegblijven om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het besluit van de paus om een uitzondering te maken en een speciale Urbi et Orbi te geven, onderstreept de ernst van de situatie wereldwijd maar vooral in Italië, aldus waarnemers. Italië is inmiddels het zwaarst getroffen land wereldwijd door de virusuitbraak.

De paus roept ook op tot een wereldgebed om het coronavirus te stoppen. Hij hoopt dat alle christenen woensdagmiddag 12 uur samen het gebed Onze Vader bidden.