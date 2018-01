Paus Franciscus wil open deur voor migranten

Paus Franciscus heeft tijdens een mis in Iquique, in het noorden van Chili, aangedrongen op een menslievende opname van migranten. „Laten we letten op alle onrechtvaardige situaties en op nieuwe vormen van uitbuiting”, zei de rooms-katholieke kerkleider over de arbeidsverhoudingen waarmee veel nieuwe Chilenen te maken krijgen.

Franciscus hekelde de werkgevers die misbruik maken van migranten, omdat die de Spaanse taal onvoldoende beheersen of niet over de vereiste papieren beschikken. „Er bestaat geen christelijke vreugde, wanneer men de deuren sluit”, aldus de paus op de Campus Lobito, waar zich naar schatting 100.000 gelovigen hadden verzameld.

Circa 30 procent van de 330.000 inwoners van Iquique komt uit het buitenland, uit de buurlanden Peru en Bolivia, maar vooral ook uit Haïti, Venezuela en Cuba. Allen hopen op een beter leven, velen werken in de mijnbouw. „Iquique is een plaats van dromen, die mensen uit verschillende volkeren en culturen huisvest. Laten we ervoor zorgen dat het ook een plaats van gastvrijheid blijft”.

De paus sloot zijn driedaags bezoek aan Chili af in Iquique. Donderdagavond vliegt hij naar Peru.