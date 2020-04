Paus Franciscus vraagt de strijd tegen malaria niet te vergeten

Paus Franciscus heeft zondag gevraagd om ook nu de wereld in de greep is van de coronapademie de strijd tegen malaria niet te vergeten. Hij deed dat aan het eind van zijn gebed op zondag.

„Bij de bestrijding van de coronaviruspandemie moeten we ook de belofte voortzetten om malaria, die in veel landen miljarden mensen bedreigt, te voorkomen en te behandelen”, zei de paus en herinnerde eraan dat het afgelopen zaterdag Wereld Malaria Dag was.

In 2017 werden wereldwijd zo’n 219 miljoen mensen besmet met malaria, 435.000 stierven eraan en meer dan 90 procent van de slachtoffers is Afrikaans, volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Malaria zou dit jaar in Afrika ten zuiden van de Sahara aan 770.000 mensen het leven kunnen kosten, „twee keer zoveel als in 2018”, merkte de WHO op. De ziekte treft, in tegenstelling tot Covid-19, vooral kinderen.