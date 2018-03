Paus Franciscus bezoekt Ierland in augustus. Het is voor het eerst in veertig jaar dat een paus het land aandoet. Er wordt over gespeculeerd dat de kerkvorst ook Noord-Ierland zal aandoen maar dat is niet zeker.

De bevolking van Ierland is voor het overgrote deel rooms-katholiek. Van 21 tot en met 26 augustus is in de Ierse hoofdstad Dublin een wereldwijd evenement voor families. De paus zal de laatste twee dagen bijwonen.