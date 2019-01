Paus Franciscus komt met eigen app

Paus Franciscus heeft zijn eigen app. Dat meldt het Vaticaan zondag. De applicatie Click To Pray moet mensen met elkaar verbinden en gebruikers kunnen ook gebeden met elkaar uitwisselen.

De app, die is te downloaden voor smartphones, is beschikbaar in zes verschillende talen. Naast de app heeft paus Franciscus ook al een tijdje een account op Twitter en Instagram.

Opmerkelijk is dat de 82-jarige herhaaldelijk heeft gezegd dat sociale media een gevaar kunnen zijn. Hij zegt dat die er voor kunnen zorgen dat het directe contact tussen mensen verloren kan gaan.