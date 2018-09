Paus erkent Chinese bisschoppen

Het Vaticaan erkent zeven Chinese bisschoppen die eenzijdig waren benoemd door de autoriteiten in het communistische land. Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen Peking en de Heilige Stoel.

Het Vaticaan maakte zaterdag bekend dat er een voorlopig akkoord over de benoeming van bisschoppen is gesloten met China. Dat land verbrak kort na de communistische machtsovername in 1949 de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan en kwam met een eigen patriottische kerk.

Het Vaticaan heeft eerder Chinese geestelijken geëxcommuniceerd die tegen de wil van de paus tot bisschop waren gewijd. Paus Franciscus hoopt volgens het Vaticaan dat de overeenkomst een einde maakt aan de verdeeldheid binnen de kerk in China, waar circa 12 miljoen katholieken wonen.

Het Vaticaan krijgt volgens ingewijden voortaan inspraak bij de benoeming van Chinese bisschoppen. Ook mag de paus een veto uitspreken over kandidaten.