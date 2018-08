Paus eert Ierlands „heilige drinker”

Matt Talbot, een Dubliner die in 1925 overleed, was ooit een notoire zatlap. Nu is hij op weg een heilige te worden. Paus Franciscus zal hem zaterdag tijdens zijn bezoek aan het overwegend katholieke Ierland eer betonen, maar niet door een toost uit te brengen. In plaats van te proosten zal de kerkelijk leider bidden bij het graf van de ‘heilige drinker’. Deze werd bekend als beschermheer van de verslaafden die hun leven weer op de rails proberen te krijgen en te houden.

Talbot groeide op in een arm gezin met twaalf kinderen en een gewelddadige alcoholist als vader. Zelf werd hij op zijn twaalfde, als werknemer bij een wijnhandel, een stevige innemer. Volgens de overlevering was zijn drankzucht ooit zo erg dat hij er niet voor terugdeinsde zijn schoenen naar de lommerd te brengen om in de pub de pinten te kunnen betalen.

Toen hij 28 was hief Talbot met de hulp van een priester voor het laatst het glas. Hij beloofde bier en whiskey af te zweren en dronk nooit meer een druppel tot zijn overlijden door een hartaanval, 69 jaar oud. De voormalig drinkebroer werd een vrome bekeerling en trouw kerkbezoeker. Hij wijdde zijn post-alcoholische leven aan de campagne voor geheelonthouding.