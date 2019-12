Paus: de kerk verliest aan invloed

De invloed van de Rooms-Katholieke Kerk is tanende. Dat was zaterdag de boodschap van paus Franciscus tijdens zijn jaarlijkse kersttoespraak tot de Romeinse Curie in het Vaticaan. Hij zei dat in de moderne wereld minder rekening gehouden wordt met het christelijke geloof en riep daarom op tot een „pastorale mentaliteitsverandering”.

„Wij zijn vandaag de dag niet de enigen meer die cultuur produceren”, zei de paus. Volgens hem zijn er nieuwe manieren nodig om „onze manier van denken en onze houdingen te herpositioneren”.

Sinds Franciscus in 2013 paus werd probeert hij de conservatieve Romeinse Curie, het bestuursapparaat van de paus, ervan bewust te maken dat verandering binnen de kerk noodzakelijk is.