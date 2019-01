Paus brengt ode aan het moederschap

In zijn eerste toespraak van het nieuwe jaar heeft paus Franciscus een ode aan het moederschap gebracht. Hij noemde de omhelzing van de moeder van wezenlijk belang „in het gefragmenteerde leven van vandaag de dag, waar we het risico lopen de draad kwijt te raken”.

In de nieuwjaarsmis in de Sint Pietersbasiliek zei de paus dat „wie naar de toekomst kijkt en daarbij de blik van de moeder vergeet kortzichtig is”. Volgens de paus kunnen we veel van moeders leren als het gaat om onder meer mededogen en zachtmoedigheid.

Hij zei dat de wereld volledig is vervlochten, maar dat het erop lijkt dat de onenigheid alleen maar groter wordt. Ook waarschuwde hij dat de Kerk het gevaar loopt „een prachtig museum van het verleden te worden” als de mensen hun religieuze verwondering verliezen.