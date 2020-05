Paus Benedictus spreekt zich uit tegen homohuwelijk

De emeritus paus Benedictus XVI, de Duitser Joseph Ratzinger, spreekt zich in een nieuwe biografie uit tegen het homohuwelijk.

„Honderd jaar geleden zou iedereen het absurd hebben gevonden om over het homoseksuele huwelijk te spreken. Tegenwoordig worden degenen die hier tegen zijn sociaal geëxcommuniceerd. Hetzelfde geldt voor abortus en voor de productie van mensen in het laboratorium.”

Dat zegt Benedictus in een biografie, geschreven door auteur Peter Seewald, die maandag verschijnt. „De moderne samenleving is bezig met het formuleren van een antichristelijke geloofsbelijdenis. Wie zich daartegen verzet wordt bestraft met sociale excommunicatie. De angst voor deze spirituele kracht van de antichrist is dan maar al te natuurlijk.”

Volgens de voormalige kardinaal Joseph Ratzinger ligt „de echte bedreiging voor de kerk” in een „wereldwijde dictatuur van schijnbaar humanistische ideologieën”.

Benedictus verscheen niet veel in het openbaar na zijn aftreden in 2013 en leeft teruggetrokken in de Vaticaanse tuinen. Hij was de eerste paus sinds bijna 600 jaar die terugtrad uit zijn ambt.