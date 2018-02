Paus Benedictus kampt met verlamming

De voormalige paus Benedictus lijdt aan een ziekte aan het zenuwstelsel, waardoor hij steeds vaker gebruik moet maken van een rolstoel. Dat heeft zijn broer Georg Ratzinger tegen het Duitse tijdschrift Neue Post gezegd.

De negentigjarige paus emeritus zei eerder deze maand dat hij in zijn laatste levensfase is en op „pelgrimsreis naar huis”. Hij was de eerste paus in zes eeuwen die voortijdig het ambt neerlegde.

„De grootste angst is dat de verlamming op enig moment zijn hart bereikt. Dan kan het snel voorbij zijn”, zei zijn broer.

De gepensioneerde paus leeft in een voormalige abdij in de tuinen van het Vaticaan. Hij is zelden meer in het openbaar te zien.