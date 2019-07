Paus Benedictus (92) weer in openbaar gezien

De emeritus paus Benedictus XVI, de Duitser Joseph Ratzinger, is weer eens in het openbaar gezien. De 92-jarige voorganger van de huidige paus Franciscus bezocht donderdag zijn voormalige zomerhuis Castelli Romani, zegt een woordvoerder van het Vaticaan.

Na een bezoek aan de residentie in Rome ging hij naar Rocca di Papa en sloot hij de dag af in Frascati, waar de geestelijke een diner had. Vanwege zijn beperkte mobiliteit bracht hij grote delen van de dag in zijn rolstoel door.

Benedictus verscheen niet veel in het openbaar na zijn aftreden in 2013 en leeft teruggetrokken in de Vaticaanse tuinen. Hij was de eerste paus sinds bijna 600 jaar die terugtrad uit zijn ambt.